خلال 24 ساعة .. سوريا تسجل 102 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 102 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة السورية في بيان لها ان إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع الي 22733.



ورصدت وزارة الصحة شفاء 160 حالة من الإصابات المسجلة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 16821.

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وسجلت الوزارة أيضا وفاة 9 حالات من الإصابات المسجلة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1592.