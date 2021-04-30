فتح باب الطعون على القوائم المبدأية للمرشحين لرئاسة 8 جامعات.. الثلاثاء

يفتح المجلس الأعلى للجامعات، باب الطعون يومي 4 و5 مايو، والذي من بعده يتم اجتماع لجنة البت في الطعون ومن ثم إعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمني للمقابلات 11 مايو، بينما ومن المقرر أن يتم تسليم كافة أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة المشكلة لمقابلة المرشحين.



وقد اعلن المجلس الأعلى للجامعات اسماء المرشحين لرئاسة 8 جامعات تم فتح باب الترشح لرئاستها وهى: "بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف".

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وأكد المجلس صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (293) بتاريخ 27/1/2021 ، والمنشور بالجريدة الرسمية في السبت الموافق 30 يناير 2021 ، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزاري رقم (1065) بتاريخ 22/3/2021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات.

وكان قد قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الخميس، بتفقد الإنشاءات الخاصة بالمجمع الأكاديمي الجديد للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-Just) بمدينة برج العرب الجديدة، والمجمع الأكاديمي الجديد تحت الإنشاء، والذي وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناءه واستكمال بناء الحرم الدائم للجامعة المصرية اليابانية خلال افتتاح سيادته للمرحلة الأولى من بناء هذا الحرم أثناء زيارته الكريمة الجامعة في 16 سبتمبر 2020.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اسم السيد (شينزو أبي) رئيس وزراء اليابان السابق على المجمع العلمي الأكاديمي الجديد للجامعة، تقديرا للصداقة والتعاون البناء بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان (الذي اعتزل العمل السياسي في بلاده لظروف صحية طارئة)، علما بأن التعاون بين الزعيمين المصري والياباني قد أثمر عن العديد من الانجازات في المشروعات القومية العملاقة في جمهورية مصر العربية ومنها (المتحف المصري الكبير، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق).

ويحتوي المجمع الأكاديمي على عدد 14 مبنى لكليات وبرامج أكاديمية تهدف إلى تخريج شباب مصري قادر على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، حيث أن البرامج اﻷكاديمية (المرحلة الجامعية الأولى - مرحلة البكالوريوس - الدراسات العليا) يتم الإعداد والتخطيط لها بالشراكة مع الأساتذة المصريين والخبراء اليابانيين العاملين بالجامعة، وبمشاركة الأكاديميين اليابانيين من 13 جامعة متعاونة مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا؛ وتهدف جميع البرامج الدراسية التي تقوم بتقديمها الجامعة على خدمة الصناعة المصرية والعمل على توطينها ونقل التكنولوجيا والمعرفة المدعومة بالابتكار والتميز العلمي.



وسيتم افتتاح عدد من هذه البرامج خلال العام الجامعي القادم 2021/2022 لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من البرامج المهنية التي تهدف إلى تنمية قدرات العاملين بعدد من الصناعات المحورية المصرية من خلال التعاون مع العديد من الوزارات المعنية والهيئات الصناعية.