شاهد.. صور جديدة مسربة للسيارة رنج روفر 2022 الجيل القادم

رنج روفر 2022

بالفعل ظهر الجيل القادم من لاندروفر رنج روفر 2022 land rover range rover من جديد في لقطات تجسسية أثناء خضوعه للاختبار بتمويهات كثيفة، لكن الصور تكشف عن بعض تفاصيلها و لا توجد معلومات بعد عن موعد تدشين الجيل الجديد كلياً من لاندروفر رنج روفر، لكننا نتوقع أن يتم تدشينها رسمياً هذا العام.

و من المتوقع أن يحصل الإصدار الأساسي من لاندروفر رنج روفر 2022 land rover range rover على محرك بست أسطوانات يقترن بنظام هجين خفيف، وستتوفر أيضاً نسخة هجينة بالقابس مع محرك توربو سعة 2.0 لتر بقوة إجمالية تبلغ 398 حصان، ومن المتوقع عودة المحرك V8، حيث قد تجلب الشركة المحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر من بي ام دبليو.

تبدو السيارة لاندروفر رنج روفر 2022 land rover range rover الجديدة كلياً شبيهة إلى حد كبير بالجيل الحالي، حيث تأتي بغطاء محرك صدفي الشكل، وبروز أمامي قصير، في حين تبدو الواجهة الأمامية أكثر استقامة من ذي قبل، ولا تزال الواجهة الخلفية مخفية بشدة، لذا ليس من السهل معرفة تصميمها لكن نتوقع أن تحصل على مصابيح خلفية جديدة وترقيات أخرى.

اما المظهر الخارجي للسيارة لاندروفر رنج روفر 2022 land rover range rover يبدو مألوفاً، فمن المتوقع أن تحصل المقصورة على إعادة تصميم شاملة، حيث أظهرت لقطات تجسسية سابقة أنها ستأتي بأجهزة قياس رقمية كبيرة، وشاشة نظام ترفيهي كبيرة، مع أدوات تحكم على عجلة القيادة، وتظهر بقية المقصورة مغطاة أو غير مكتملة.