لطلاب جامعة حلوان.. طريقة سداد المصروفات الدراسية إلكترونيا

فعَّلت جامعة حلوان، عدة آليات منذ بداية العام الدراسى ؛ لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية .

وفي ظل أزمة فيروس كورونا، ولضرورة سداد مصروفات العام الدراسى للطلاب نوضح طرق وكيفية سداد المصروفات إلكترونيا.

١- يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل منهم.

٢- يمكن التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك .

٣- يمكن السداد عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "

ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه .

بدأت كليات جامعة حلوان فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول للطلاب ومتابعة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وسط اجراءات احترازية لمواجهة كورونا .

نوهت بعض كليات الجامعة على أنه على الطلاب سرعة سداد المصروفات الخاصة بالكلية حتى لا يتم حجب النتائج الخاصة بهم .



وأعلنت الجامعة عن روابط جديدة ونسخ بديلة، تيسيرا على أبناء الجامعة من الطلاب.

الروابط البديلة هي:

http://app.helwan.edu.eg

http://app1.helwan.edu.eg/

http://app2.helwan.edu.eg/



جديد بالذكر أنه قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات، منذ قليل، أسماء المرشحين لرئاسة جامعة حلوان، بعد انتهاء فترة الدكتور ماجد نجم، الرئيس الحالي للجامعة.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن عدد المرشحين لرئاسة حامعة حلوان هو ٧ مرشحين و هم :

1- الدكتور ياسر محمد جادالله ، قائم بعمل عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.

2- الدكتور جابر محمد عبد الجواد، أستاذ بقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

3- الدكتور إبراهيم لطفي محمد، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

4- الدكتورة جيهان محمد أحمد، أستاذ ورئيس قسم إدارة التمريض بكلية التمريض.

5- الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان.

6- الدكتور سعد السيد سعد، أستاذ بقسم الرسم بكلية التربية الفنية.

7- الدكتور دادود محمد سمير، أستاذ بقسم العلوم الموسيقية بكلية التربية الموسيقية.