عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة حلوان.. طريقة سداد المصروفات الدراسية إلكترونيا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

فعَّلت جامعة حلوان، عدة آليات منذ بداية العام الدراسى ؛ لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية .

وفي ظل أزمة فيروس كورونا، ولضرورة سداد مصروفات العام الدراسى للطلاب   نوضح طرق وكيفية سداد المصروفات إلكترونيا.

١-  يجب على الطلاب الدخول على الموقع الخاص بالكلية والحصول على كود الدفع إلاكتروني الخاص بكل منهم.

 

٢- يمكن التوجه لاحد البنوك و ايداع المصروفات ،و تحويلها الكترونيا عبر البرنامج الالكترونى الخاص بالبنك .

 

٣-  يمكن السداد عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "

 

ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه .

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بـ عيد العمال

بدأت كليات جامعة حلوان فى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول للطلاب  ومتابعة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وسط اجراءات احترازية لمواجهة كورونا .

 

نوهت بعض كليات الجامعة على أنه على الطلاب سرعة سداد المصروفات الخاصة بالكلية حتى لا يتم حجب النتائج الخاصة بهم .


وأعلنت الجامعة عن روابط جديدة ونسخ بديلة، تيسيرا على أبناء الجامعة من الطلاب.

 

الروابط البديلة هي:
http://app.helwan.edu.eg
http://app1.helwan.edu.eg/
http://app2.helwan.edu.eg/

جديد بالذكر أنه قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات، منذ قليل، أسماء المرشحين لرئاسة جامعة حلوان، بعد انتهاء فترة الدكتور ماجد نجم، الرئيس الحالي للجامعة.

 

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن عدد المرشحين لرئاسة حامعة حلوان هو ٧ مرشحين و هم :

1- الدكتور ياسر محمد جادالله ، قائم بعمل عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.

2- الدكتور جابر محمد عبد الجواد، أستاذ بقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية  بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

3- الدكتور إبراهيم لطفي محمد، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

4- الدكتورة جيهان محمد أحمد، أستاذ ورئيس قسم إدارة التمريض بكلية التمريض.

5- الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان.

6- الدكتور سعد السيد سعد، أستاذ بقسم الرسم بكلية التربية الفنية.

7- الدكتور دادود محمد سمير، أستاذ بقسم العلوم الموسيقية بكلية التربية الموسيقية.

جامعة حلوان لدفع المصروفات الدراسية للطلاب خدمات الكترونية اخبار التعليم نتائج امتحانات

ترشيحاتنا

وضع سمير غانم على أجهزة التنفس بسبب مضاعفات كورونا

أمي هتموت.. الشرطة الهندية تنزع الأكسجن بالقوة عن سيدة لإنقاذ رجل غني

5ص.. كيف تتعبد المرأة الحائض لربها في شهر رمضان؟ الأزهر يجيب

حمدي الوزير: انضممت للمقاومة الشعبية ونبيلة عبيد ضربتني بالقلم

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب شمال اليابان

ليلة القدر 2021 وعلاماتها .. ابدأ بتحريها من الغد بـ10 أمور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية

يضيعها كثيرون.. تجنب هذا الفعل في رمضان ليغفر الله كل ذنوبك ويمحوها

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

13 دعاء يجلب الرزق سريعا في الصباح بأواخر رمضان.. رددها قبل النوم

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن الرحلات الدولية ورسوم إعادة الحجز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

بفستان الزفاف.. شاهد عروس تقفز في الوحل لتوليد بقرة|صور

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ