صاروخ.. طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الجونة

تقدم الأهلي بالهدف الأول في شباك الجونة، خلال المباراة التي تجمعهما الآن، على استاد السلام، والمؤجلة من الجولة 16 في الدوري المصري الممتاز.



وسجل طاهر محمد طاهر، هدف الأهلي الأول، في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك إسلام طارق.



وبدأ الأهلي، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد نبيل كوكا - أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - رامي ربيعة.

الوسط: أكرم توفيق - أليو ديانج - ناصر ماهر.

الهجوم: محمد شريف - حسين الشحات - محمود كهربا.



وكان طاهر محمد طاهر، يجلس على دكة بدلاء الأهلي، مع كل من “علي لطفي وياسر إبراهيم ومروان محسن ووليد سليمان والسولية وأفشة وصلاح محسن ومحمد هاني”.

فيما جاء تشكيل الجونة كالآتي:

حراسة المرمى: إسلام طارق.

الدفاع: محمد نجيب - محمود الجزار - لؤي وائل.

الوسط: محمد الحبيب يكن - سيرجي آكا - نور السيد - أحمد عامر - جوناثان.

الهجوم: محمود الشبراوي - إدريس مبومبو..

ويحتل الأهلي المركز الثاني "مؤقتا" برصيد 36 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك، الأول، الذي لعب 3 مباريات أكثر من الأحمر.