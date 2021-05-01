مخالفون لإجراءات كورونا.. ركاب قادمون من ليبيا يعتدون على موظفي مطار الخرطوم ويهربون

أعلنت وزارة الصحة السودانية، أن ركاب طائرة قادمة من ليبيا، مخالفون لإجراءات كورونا، هربوا من مطار الخرطوم.



وأوضحت الصحة السودانية، في بيان، عبر صفحتها على "فيس بوك"، أن ركابًا من الطائرة الليبية، اعتدوا على موظفي الصحة في مطار الخرطوم، قبل هروب 14 منهم.



وتوعدت الحكومة السودانية، مخالفي الإجراءات الصحية في مطار الخرطوم، بالملاحقة القانونية.



وأكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، ضرورة عمل الدول والمنظمات والأفراد سوياً لاحتواء تداعيات فيروس كورونا على فئات المجتمع الأكثر تأثرا كالنساء واللاجئين والنازحين، لافتة إلى تفاقم الفقر وزيادة العنف القائم على الجنس الاجتماعي.



جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مريم الصادق المهدي، في اجتماع وزيرات خارجية عدد من الدول الأربعاء الماضي، بشأن تداعيات جائحة فيروس كورونا على النساء والبنات خاصة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر.



واستعرضت المهدي، جهود حكومة السودان لمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة وأن موقع السودان الجغرافي، يجعله أكثر عرضةً للهجرة غير الشرعية، لافتة إلى جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر.



وعبرت المهدي عن تطلع حكومة السودان للتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات التي تعمل في هذا المجال خاصة في تدريب وبناء قدرات العاملين على مراقبة الحدود في التعرف على الضحايا، وكذلك إنشاء آلية تنسيق بين دول الإقليم لمكافحة هذه الظاهرة.