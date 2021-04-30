عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق ضخم بمصافي النفط في مدينة حيفا.. فيديو

حريق ضخم بمصافي النفط
حريق ضخم بمصافي النفط في مدينة حيفا

اندلع حريق ضخم، في مصافي النفط في مدينة حيفا المحتلة شمال إسرائيل، حيث هرعت أعداد كبيرة من طواقم الإطفاء الى المكان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبين اندلاع حريق كبير في مصافي النفط بمدينة حيفا، وسط تواجد مكثف لطواقم الإطفاء والإسعاف.

رسميا.. عباس يصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات الفلسطينية

حريق ضخم يلتهم مساحة شاسعة من أراضي سوريا

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن الحريق اندلع في منشأة مصنع "BZN" في خليج حيفا بينما هرعت وحدات كثيرة من خدمات الإطفاء والطوارئ إلى الموقع للتعامل مع الحريق.

ولم تشر التقارير إلى وقوع إصابات جراء الحريق، كما لم يتم الكشف عن حصيلة الخسائر أو سبب الحادث.

ويأتي حريق مصافي النفط في حيفا، بعد أقل من 24 ساعة، على مقتل عشرات الإسرائيليين خلال حادث تدافع في احتفال ديني بجبل ميرون.

ووقع التدافع خلال احتفالات لاك باعومر في جبل ميرون، وهو أول تجمع ديني حاشد يقام بشكل قانوني منذ أن رفعت إسرائيل جميع القيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

وأسفر حادث جبل ميرون في إسرائيل عن مصرع 45 شخصا، فيما أصيب ما يزيد على 150.

حيفا حريق مصافي النفط حيفا حريق إسرائيل إسرائيل اخبار العالم فلسطين مدينة حيفا

موضوعات متعلقة

مقتل عدد من الأمريكيين في حادث جبل ميرون بـ إسرائيل

نتنياهو يتبرع بالدم.. بايدن يعزي رئيس وزراء إسرائيل في ضحايا حادث التدافع

حريق هائل.. شاهد لحظة تفحم عدد من الشاحنات في حيفا

ترشيحاتنا

كوفيد 25 الحلقة 3.. زوجة يوسف الشريف تنتحر بعد إصابتها بالفيروس

محافظ البحيرة: إنشاء 265 مدرسة بـ1.6 مليار جنيه ضمن منظومة التعليم الجديدة

قرار جديد من مايكروسوفت يحمل خبرا سارا لمطوري الألعاب

رحلة هوندا سيفيك honda civic أسطورة الشباب من التسعينات حتي 2022.. صور

سكان شارع المسجد الأقصى في الطالبية يشكون من انتشار الكلاب الضالة

البدلاء كلمة السر لـ الأهلي أمام الجونة.. طاهر يسجل وأفشة يضيع الثاني في 60 دقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

مستشار الرئيس لشئون الصحة يكشف موعد ذروة إصابات كورونا في مصر.. فيديو

السيسي لـ مرتادي سوق السيارات الجديد: ستجدون مكانا لا يوجد إلا في مصر

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

الرئيس يوجه بوضع عازل بين ترعة المريوطية والطريق.. وزيادة الحارات بمداخل ومخارج كل الطرق

حريق هائل بكنيسة مارمينا في العمرانية

مشاكل لاعبي الزمالك.. خناقة بين إمام عاشور وسيف الجزيري.. تفاصيل

سيارة تدهس صاحبها بشكل مأساوي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة تدهس صاحبها بشكل مأساوي.. فيديو

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: «السيسي» يقود ثورة صناعية بشرية لتعمير القرى والصحراء

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ