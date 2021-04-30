حريق ضخم بمصافي النفط في مدينة حيفا.. فيديو

اندلع حريق ضخم، في مصافي النفط في مدينة حيفا المحتلة شمال إسرائيل، حيث هرعت أعداد كبيرة من طواقم الإطفاء الى المكان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يبين اندلاع حريق كبير في مصافي النفط بمدينة حيفا، وسط تواجد مكثف لطواقم الإطفاء والإسعاف.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن الحريق اندلع في منشأة مصنع "BZN" في خليج حيفا بينما هرعت وحدات كثيرة من خدمات الإطفاء والطوارئ إلى الموقع للتعامل مع الحريق.

ولم تشر التقارير إلى وقوع إصابات جراء الحريق، كما لم يتم الكشف عن حصيلة الخسائر أو سبب الحادث.

ويأتي حريق مصافي النفط في حيفا، بعد أقل من 24 ساعة، على مقتل عشرات الإسرائيليين خلال حادث تدافع في احتفال ديني بجبل ميرون.

ووقع التدافع خلال احتفالات لاك باعومر في جبل ميرون، وهو أول تجمع ديني حاشد يقام بشكل قانوني منذ أن رفعت إسرائيل جميع القيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا.

وأسفر حادث جبل ميرون في إسرائيل عن مصرع 45 شخصا، فيما أصيب ما يزيد على 150.