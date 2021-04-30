أسامة نبيه: مشاركة عواد في التدريبات بعد امتثاله لقرار الجهاز الفني للزمالك

أعلن أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن انتهاء قرار الجهاز الفني تجاه محمد عواد حارس مرمى الفريق.

وقال نبيه في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك إن الجهاز الفني قرر مشاركة عواد بعدما امتثل لقرار الجهاز بالمشاركة في مباراة فريق الأمل أمام زد.

وأشار نبيه إلى أن الفريق يستعد جيدا لمباراة بيراميدز المقبلة من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة تصدر بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء بعد غد الأحد باستاد القاهرة الدولي.