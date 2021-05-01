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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات تبدأ تطبيق المخالفات على المنشآت المتخلفة عن التسجيل بأنظمة مكافحة غسل الأموال

وزارة الاقتصاد الإماراتية
وزارة الاقتصاد الإماراتية

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية،انتهاء فترة السماح الإضافية الممددة التي منحتها لمنشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، للتسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، حيث ستبدأ في تطبيق المخالفات ابتداءً من اليوم السبت الموافق أول مايو 2021 للمنشآت المتخلفة عن التسجيل، وذلك وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات.

وكانت وزارة الاقتصاد الإماراتية قد مددت سابقاً مهلة التسجيل في الأنظمة بعد انتهاء مهلة السماح الأولى في 31 مارس 2021، مراعاةً لأوضاع الشركات في ظل الظروف الراهنة، ولإتاحة الفرصة لجميع الشركات المستهدفة باستدراك متطلبات التسجيل واتخاذ التدابير اللازمة، مشيرة إلى أن الشركات المتخلفة عن التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات ستكون اعتباراً من الغد عرضة للمخالفة.

وأوضحت الوزارة أن الغرامات التي نص عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديداً في المادة رقم 14، فضلاً عن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون والقرارات ذات الصلة، تبدأ من 50 ألف درهم وتصل حتى 5 ملايين درهم، فيما قد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة.

وناشدت الوزارة جميع الشركات المستهدفة الإسراع بالتسجيل وحماية نفسها من طائلة المخالفة القانونية وتأمين استثماراتها من مخاطر غسل الأموال.

وشددت الوزارة على استمرار حملاتها التفتيشية على منشآت قطاع "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" للتأكد من تسجيل الشركات في النظامين، ومراقبة مدى امتثالها للمتطلبات القانونية الأخرى، وفي مقدمتها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وتحديد المستفيد الحقيقي والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتبني سياسات وضوابط داخلية واضحة لتحديد وتجنب مخاطر جرائم غسل الأموال، موضحة أن خطتها التفتيشية ستتضمن جميع فئات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات.

وزارة الاقتصاد الإماراتية مواجهة غسل الأموال كافحة تمويل الإرهاب التنظيمات غير المشروعة أنظمة مكافحة غسل الأموال

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