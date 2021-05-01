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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دار علوم القاهرة تكشف موعد انطلاق الجيل الثاني من مشروع "استعادة الوعي"

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عن الأنشطة المتاحة للطلاب خلال الفترة الحالية ، وموعد انطلاق الجيل الثاني من مشروع "استعادة الوعي" .


وأوضح في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن الأنشطة التي تتم خلال هذه الفترة تكون "أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية "بلاك بورد" والتي أطلقتها الجامعة .


وأضاف "رضوان" أنها تضم العديد من الأنشطة المختلفة الفردية مثل الثقافية والفكرية وغيرها من التي لا تتطلب تجمعات طلابية ، نظراً للظروف الصحية الراهنة التي نشهدها خلال هذه الفترة .

 

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وأشار إلى أن موعد انطلاق الجيل الثاني من مشروع
" استعادة الوعي" سيتم تحديده بعد العيد ، وكذلك كيفية انطلاقه ، وذلك على حسب الظروف الصحية الراهنة التي سنشهدها خلال هذه الفترة القادمة .


وكان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة قد أوضح ، أنه يتم عمل تقييمات للطلاب على مدار الفصل الدراسي بصفة دورية ، حيث أنها تكون بديلة عن امتحانات "الميد تيرم" بالكلية .

كلية دار العلوم جامعة القاهرة الأنشطة المتاحة مشروع استعادة الوعي المنصة الالكترونية

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