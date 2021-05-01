دار علوم القاهرة تكشف موعد انطلاق الجيل الثاني من مشروع "استعادة الوعي"

كشف الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عن الأنشطة المتاحة للطلاب خلال الفترة الحالية ، وموعد انطلاق الجيل الثاني من مشروع "استعادة الوعي" .



وأوضح في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن الأنشطة التي تتم خلال هذه الفترة تكون "أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية "بلاك بورد" والتي أطلقتها الجامعة .



وأضاف "رضوان" أنها تضم العديد من الأنشطة المختلفة الفردية مثل الثقافية والفكرية وغيرها من التي لا تتطلب تجمعات طلابية ، نظراً للظروف الصحية الراهنة التي نشهدها خلال هذه الفترة .

اقرأ أيضا :



وأشار إلى أن موعد انطلاق الجيل الثاني من مشروع

" استعادة الوعي" سيتم تحديده بعد العيد ، وكذلك كيفية انطلاقه ، وذلك على حسب الظروف الصحية الراهنة التي سنشهدها خلال هذه الفترة القادمة .



وكان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة قد أوضح ، أنه يتم عمل تقييمات للطلاب على مدار الفصل الدراسي بصفة دورية ، حيث أنها تكون بديلة عن امتحانات "الميد تيرم" بالكلية .