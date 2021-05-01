رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية .. ونواب: اهتمام متزايد بالعمال بعد 30 يونيو .. وقوانين عديدة تخصهم مُنتظر خروجها الفترة المقبلة

أمين سر قوى البرلمان: يوجد اهتمام متزايد بالعمال في مصر بعد ثورة 30 يونيو

نائب بالشيوخ: مصر وضعت العامل المصري على رأس أولوياتها الفترة الأخيرة

برلماني: قانون العمل يوفر بيئة آمنة للعامل المصري



أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، حيث نص القرار الأول بأن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

فيما نص القرار الثانى على أن يكون يوم الاثنين الموافق 3 من شهر مايو عام 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.



كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ثالثاً بأن يعطل العمل يوم الأحد الموافق 2 من مايو 2021 ميلادية، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك في سبيل الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

وحول هذا الأمر أكد نواب البرلمان على أن فئة العمال هم قاطرة التنمية في مصر، منوهين إلى الاهتمام المتزايد الذي شهدته عذع الفئة، وخاصة بعد 30 يونيو.

وفي هذا الصدد قال النائب عبدالفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية، من أجل دعم العمال، مشيرا إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، نجد تحولا كبيرا وتقديرا كاملا لهذه الفئة.

وأضاف يحيي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه تم صرف للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة ( 13%)، و7% للمخاطبين ، وزيادة النسبة لأصحاب المعاشات 13 % أيضا، مشيرا إلى أن هذا العيد هو الذي يحتاجه العاملين نظرا للزيادات التي تمت فيه.



وأشار أمين سر لجنة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن العلاوات التي صرفتها الدولة للمصريين تبلغ قيمتها حوالي 35 مليار جنيه، منوها إلى أن الإهتمام بهذه الفئة يرجع إلى كونهم قاطرة التنمية نحو بناء عالم أفضل ومستقبل نكون قادرين على تحقيق آمالنا وطموحاتنا به.

من جانبه قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إنه لا أحد ينكر ما قدمته الدولة من جهود لدعم العمال في كافة المجالات، موضحا أن هذه الجهود تؤكد تقدير الدولة الكامل لهم وإيمانا بدورهم الكبير في بناء المجتمع.



وأعرب البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" عن إعتزازه وتقديره للعامل المصري، ودوره في مساندة الدولة في دفع مسيرة التنمية التي سلكتها الدولة المصرية، التي تهدف للإرتقاء والتقدم، موضحا أنها تحتاج لتضافر كافة الجهود والإيمان بقيمة العمل المشترك.

ولفت عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن الدولة المصرية انتهجت سياسة معينة وهي وضع العامل المصري على رأس أولوياتها، نظرا لاعتباره أحد أهم أركان عملية التقدم والرقي في البلاد.

فيما قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن كل قطاعات الدولة المصرية شهدت اهتماما متزايدا من قبل الدولة السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مصر قامت باستعادة مكانتها على مستوى العالم، فضلا عن النجاح في تحقيق الأمن والإستقرار الإقتصادي والسياسي.

وأشار "سلطان" في تصريحاته لـ"صدى البلد"إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه اهتماما كبيرا بعمال مصر، وعمل على تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا لافتا إلى أن فئة العمالة غير المنتظمة حازت على إهتمام كبير أيضا، بهدف تحسين درجة الحياة، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ولفت عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب الحالي، لديه كثير من القوانين الخاصة بالعمال، والتي من المقرر مناقشتها الفترة المقبلة، مثل قانون العمل، والذي يعمل على توفير بيئة آمنة للعامل وحمايته.

