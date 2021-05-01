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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شنجان أيدو

مواصفات شنجان أيدو المنتظر طرحها في مصر بسعر منافس.. صور

شانجان أيدو بلس
شانجان أيدو بلس Changan Eado Plus

اقتربت السيارة شانجان أيدو بلس Changan Eado Plus من الطرح الرسمي في مصر وهي تنتمي طراز السيارات الكومباكت سيدان Compact sedan وستحدث ضجة في سوق السيارات المصري بسبب العر و الشكل الجديد الذي يحاكي السيارات المستقبلية خصوصا في مصر .

السيارة الجديدة  شانجان أيدو بلس Changan Eado Plus ستكون منافس قوي لكل السيارات التي في فئتها و علي قائمتهم السيارة تويوتا كورولا toyota corolla و هيونداي النترا hyundai elantra .

ستتاح السيارة الجديدة شانجان أيدو بلس Changan Eado Plus كاملة التجهيزات اعلي فئة بسعر متوقع حوالي 250.000 جنية مصري و هذا السعر لا يزال غير رسمي حتي هذة اللحظة و سنوافيكم بالتفاصيل الرسمية اول بأول فور صدورها من الشركة الام في الصين .  

و يتوقع خبراء السوق المصري انه بمجرد طرح شانجان أيدو بلس Changan Eado Plus في مصر ستنتفص من مبيعات كلا من سوزوكى سياز suzuki ciaz و ام جى 5 mg و فيات تيبو fiat tipo اول فئة اتوماتيك و نيسان سنترا nissan sentra و نيسان صني nissan sunny . 

تأتي السيارة الجديدة شانجان أيدو بلس Changan Eado Plus بمحرك تنفس طبيعى بدون تيربو سعة  1600 سي سي بقوة 126 حصان و باستهلاك بنزين 1 لتر لكل 15 كيلو متر تقطعهم السيارة .

شانجان أيدو Changan Eado Plus

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