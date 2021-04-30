ليستر سيتي يتعادل مع ساوثهمبتون بهدف لمثله في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق ليستر سيتي، مع نظيره ساوثهمبتون بهدف لمثلهما، في افتتاح الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

نادي ساوثهمبتون، أكمل المباراة منقوص العدد منذ الدقيقة العاشرة بعد تحصل لاعبه فيسترجارد على البطاقة الحمراء بعد تدخله العنيف على جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وفي الدقيقة 61، تحصل ساوثهمبتون على ضربة جزاء، بعد لمس النيجيري إيهانتشو للكرة بيده، ليحولها وارد براوس بنجاح، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.

وفي الدقيقة 68، أحرز جوني إيفانز هدف التعادل لـ ليستر سيتي بضربة رأسية بعد تلقيه كرة عرضية رائعة من الجهة اليمنى، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليستر سيتي للنقطة 63 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد ساوثهمبتون عند 37 نقطة في المركز الرابع.

