شافكى المنيري: مبادرة حياة كريمة تشعر المواطنين بـ عزة النفس

قالت الإعلامية شافكى المنيري، إن مبادرة حياة كريمة من أجمل المبادرات الإنسانية المصرية، لافتة أن جمال المبادرة يأتى من اسمها والتى تتضمن معانى الاحتواء والتضامن، والتكافل والتكريم.



وأوضحت “ المنيرى “ ، خلال حلقتها اليوم ببرنامج ”بيت للكل” والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن المواطن العربى حتى لو ظروفه الاقتصادية معدمة، يعتز بنفسه ويعطيه التكريم والتضامن والحياة الكريمة شعورا بـ عزة النفس، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة تسير بالتوازي مع تطوير الريف المصري.



وأشارت إلى أن تكريم البسطاء وشعورهم بالتضامن من خلال مبادرة حياة كريمة تحمل معانى الانسانية والاحتواء وشعورهم بحقوق المواطنة والتكريم خاصة أن المبادرة تعكف أيضأ على التطوير ورفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم يد العون والمساعدة لهم.