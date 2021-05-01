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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواساة ودعم.. رسالة عاجلة من ولي عهد أبوظبي لـ ملك الأردن

ولي عهد أبوظبي وملك
ولي عهد أبوظبي وملك الأردن

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا، مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الفقيد الكبير، الأمير محمد بن طلال بن عبدالله بن الحسين.
 

ونقل “محمد بن زايد”، إلى الملك عبدالله، تعازي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصادق مواساته لجلالته والأسرة الهاشمية.. سائلاً المولى- تعالى-، الرحمة والمغفرة للفقيد، والصبر والسلوان لعائلته الكريمة في مصابهم".


وقدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعازيه ومواساته، إلى جميع أفراد الأسرة الملكية الهاشمية، وعائلة الراحل، والشعب الأردني، راجيا المولى- عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم الأسرة الملكية الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
 

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من جهته، أعرب الملك عبدالله الثاني، عن عميق شكره وتقديره، لما أبداه ولي عهد أبوظبي من مشاعر صادقة تجاه هذا المصاب الأليم، متمنيا له دوام الصحة والسعادة والسلامة من كل مكروه، ولدولة الإمارات وشعبها كل الخير.

الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الملك عبدالله الثاني رسالة عاجلة المملكة الأردنية الهاشمية الأمير محمد بن طلال

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