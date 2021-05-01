ماحطتلهاش خطوط حمراء.. حمدي الوزير يكشف ماذا تعمل ابنته الكبرى

قال الفنان حمدي الوزير، إن ابنتيه “مي” و"سمر" مثقفتان ومهتمتان بالإنسانية، وتقرآن جيدا في الأدب والمجالات الأخرى، موضحا أن "مي" صحفية في مجلة صباح الخير.



وأضاف حمدي الوزير، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، على قناة “الحدث اليوم”، أنه لم يضع خطوطا حمراء لابنتيه؛ في حال رغبتهن دخول المجال الفني، ولكنهما اختارتا مجالا آخر، موضحا أنه أيضا لم يضع أحد خطوط حمراء له أثناء تربيته.



وأشار حمدي الوزير، إلى أنه لا يغضب من “الكوميكسات” المنتشرة بشأن الحركة الشهيرة "الخاصة بالتحرش"، موضحا أن الشخص يجب أن يستوعب المحيط به؛ حتى لا يتعب، وذلك لأن المجتمع به مرضى نفسيين، وآخرين أصحاء.



على الجانب الآخر، روى حمدي الوزير، كواليس موقفه هو وزملائه أثناء تنحي الرئيس عبدالناصر، قائلا: "إنه كان عضوا في فرقة قصر ثقافة بورسعيد، يوم تنحي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، يتابعون خطاب الزعيم، وإذا بهم يفاجأون بتنحيه عن الحكم؛ وهو ما جعله يصرخ قائلا: لأ هنحارب، وخرجت الفرقة كلها للشارع، يقولون هنحارب".

