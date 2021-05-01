عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماحطتلهاش خطوط حمراء.. حمدي الوزير يكشف ماذا تعمل ابنته الكبرى

حمدي الوزير
حمدي الوزير

قال الفنان  حمدي الوزير، إن ابنتيه “مي” و"سمر" مثقفتان ومهتمتان بالإنسانية، وتقرآن جيدا في الأدب والمجالات الأخرى، موضحا أن "مي" صحفية في مجلة صباح الخير.


وأضاف حمدي الوزير، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، على قناة “الحدث اليوم”، أنه لم يضع خطوطا حمراء لابنتيه؛ في حال رغبتهن دخول المجال الفني، ولكنهما اختارتا مجالا آخر، موضحا أنه أيضا لم يضع أحد خطوط حمراء له أثناء تربيته.


وأشار حمدي الوزير، إلى أنه لا يغضب من “الكوميكسات” المنتشرة بشأن الحركة الشهيرة "الخاصة بالتحرش"، موضحا أن الشخص يجب أن يستوعب المحيط به؛ حتى لا يتعب، وذلك لأن المجتمع به مرضى نفسيين، وآخرين أصحاء.
 

على الجانب الآخر، روى حمدي الوزير، كواليس موقفه هو وزملائه أثناء تنحي الرئيس عبدالناصر، قائلا: "إنه كان عضوا في فرقة قصر ثقافة بورسعيد، يوم تنحي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، يتابعون خطاب الزعيم، وإذا بهم يفاجأون بتنحيه عن الحكم؛ وهو ما جعله يصرخ قائلا: لأ هنحارب، وخرجت الفرقة كلها للشارع، يقولون هنحارب".
 

محمد موسى حمدي الوزير قناة الحدث برنامج خط أحمر

ترشيحاتنا

13 دعاء يجلب الرزق سريعا في الصباح بأواخر رمضان.. رددها قبل النوم

تقارير: التعاقد مع نيمار أولوية برشلونة في الميركاتو الصيفي

مش عاوز حد يزعل مني.. المهدي سليمان: اعتذرت لإدارة بيراميدز

الموضوع أكبر منها|مصطفى بكري يعلق على مزاعم تقصير وزيرة الصحة في أزمة كورونا

ماحطتلهاش خطوط حمراء.. حمدي الوزير يكشف ماذا تعمل ابنته الكبرى

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

بـ القاضية ممكن .. خالد الغندور يسخر من تعادل الأهلي أمام الجونة

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

في العناية المركزة|عمرو أديب يكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز وسمير غانم الصحية

حوار ضاحك بين الرئيس السيسي وأحد المواطنين على الطريق الدائري

مستشار الرئيس لشئون الصحة يكشف موعد ذروة إصابات كورونا في مصر.. فيديو

بعد إخماد حريق كنيسة مار مينا.. التحقيقات الأولية تكشف تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة تدهس صاحبها بشكل مأساوي.. فيديو

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: «السيسي» يقود ثورة صناعية بشرية لتعمير القرى والصحراء

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ