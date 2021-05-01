لمزارعي التين .. 15 نصيحة يجب مراعاتها خلال مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول التين مراعاتها، خلال شهر مايو.



و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم.

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

4-الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر و نهايات الخطوط.

5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى.

6- اعداد الثمار قبل الجمع ووقف الرش الفطري و الحشري بمدة كافية قبل الجمع.

7- جمع الثمار المصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق او الدفن في التربة حتي لا يحدث تجديد للاصابة.

8- رش مبيد حشري كل عشر ايام لمكافحة الذبابة ووقف الرش و التسميد قبل الجمع بمدة كافية و يتم التسميد مرة اخري بعد الجمع حتي نهاية سبتمبر.

ثانيا:التسميد

تسميد الأشجار التى تروى بالتنقيط للفدان

الرية الأولى : 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية : 3ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة : 3ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك

الرية الرابعة : 2 ك نترات كالسيوم

الرية الخامسة : 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز

الرش الورقي

يتم الرش الورقى 300جم حديد + 300جم زنك + 300جم منجنيز بمعدل 750جم استيموفول / 600 لتر ماء

ثالثا : برنامج الري

السنة الأولى 15 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 18 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 30 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 40 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 50 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 60 لتر/ الشجرة

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلي 4 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 4 ساعات ري في الاسبوع)

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.



رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية

1-مكافحة المن والتربس و الجاسد و الحشرات الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها كما سبق.

2-البق الدقيقي كما سبق.

3-مكافحة الاكاروسات المبططة وكما سبق.

4-مكافحة حفارات ساق السنط و حفار ساق الحلويات و حفار ساق التفاح و خنافس كما سبق.

5- مكافحة اعفان الثمار كما سبق.

6-مكافحة البياض الدقيق كما سبق.

7-مكافحة ذبابة الفاكهة كما سبق.