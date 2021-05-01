عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تصدر قرارا لتنظيم ممارسة التغذية الإكلينيكية

صدى البلد

قامت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بإصدار قرار لتنظيم ممارسة التغذية الاكلينيكية داخل المستشفيات والمعاهد التعليمية ضمانا لجودة الخدمة الطبية المقدمة داخل وحداتها.

حيث تناول القرار رقم (182) لسنة 2021 تحديد من هم مقدمى خدمة التغذية الاكلينيكية من الفريق الطبي وتحديد ادوار كل منهم في جميع مراحل تقديم الخدمة وتنظيم العمل داخل الاقسام الداخلية والعيادات الخارجية بحيث يضمن عدم وجود أى لبس أو تداخل في ال؟أدوار فيما يخص ممارسة التغذية االكلينيكية وذلك لحوكمة الخدمة بما يحمى متلقى الخدمة.


وتأتي هذه المبادرة من أ. د محمد فوزي السودة – رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليميه بإصدار هذا القرار تأكيدا على أهمية التغذية الإكلينيكية داخل المستشفيات وأهمية وجود قواعد وقوانين منظمة لها حيث انه بسبب غيابها حدث تداخل فى أدوار أعضاء الفريق الطبي من أطباء وصيادلة واخصائي تغذية وتمريض ما قد يؤثر في جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض.
المصرى.

ولذلك كان لا بد من وضع تصور يحد من وجود الدخلاء من خارج الفريق الطبي المرخص له وتحديد التدريب اللازم على الممارسات الطبية والإكلينيكية من الدراسات المطلوبة (سواء علمية او مهنية) والجهات المانحة لهذه الدراسات.

العيادات الخارجية محمد فوزي أخصائي تغذية الفريق الطبي المستشفيات المعاهد التعليمية الإكلينيكي

موضوعات متعلقة

وفاة محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر

الصحة: لقاحات كورونا في مصر ذات مأمونية عالية

مصر تبدأ تصنيع المواد الخام لـ«رمديسيفير» ليصل سعره إلى 470 جنيها

حدث ليلا.. حادث انهيار جسر في إسرائيل.. ارتفاع عدد القتلى إلى 44 والمصابين إلى 103.. عقب شائعة وفاته.. أبرز الوعكات الصحية التي تعرض لها حسن شحاتة.. الصحة تعلن الحرب على شائعات السوشيال ميديا

الصحة تكشف الأغذية المقوية للمناعة ضد كورونا

تخصص أرقاما للتواصل مع المصابين بـ كورونا .. الصحة تعلن الحرب على شائعات السوشيال ميديا

الصحة: تسجيل 1003 إصابة جديدة بفيروس كورونا ..و 59 حالة وفاة

النقابة تخاطب الصحة لتعديل قرارها بتكليف 50% من الأطباء فى 3 تخصصات

ترشيحاتنا

وضع سمير غانم على أجهزة التنفس بسبب مضاعفات كورونا

أمي هتموت.. الشرطة الهندية تنزع الأكسجن بالقوة عن سيدة لإنقاذ رجل غني

5ص.. كيف تتعبد المرأة الحائض لربها في شهر رمضان؟ الأزهر يجيب

حمدي الوزير: انضممت للمقاومة الشعبية ونبيلة عبيد ضربتني بالقلم

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب شمال اليابان

ليلة القدر 2021 وعلاماتها .. ابدأ بتحريها من الغد بـ10 أمور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية

يضيعها كثيرون.. تجنب هذا الفعل في رمضان ليغفر الله كل ذنوبك ويمحوها

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

13 دعاء يجلب الرزق سريعا في الصباح بأواخر رمضان.. رددها قبل النوم

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن الرحلات الدولية ورسوم إعادة الحجز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

بفستان الزفاف.. شاهد عروس تقفز في الوحل لتوليد بقرة|صور

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ