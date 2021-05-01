هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تصدر قرارا لتنظيم ممارسة التغذية الإكلينيكية

قامت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بإصدار قرار لتنظيم ممارسة التغذية الاكلينيكية داخل المستشفيات والمعاهد التعليمية ضمانا لجودة الخدمة الطبية المقدمة داخل وحداتها.

حيث تناول القرار رقم (182) لسنة 2021 تحديد من هم مقدمى خدمة التغذية الاكلينيكية من الفريق الطبي وتحديد ادوار كل منهم في جميع مراحل تقديم الخدمة وتنظيم العمل داخل الاقسام الداخلية والعيادات الخارجية بحيث يضمن عدم وجود أى لبس أو تداخل في ال؟أدوار فيما يخص ممارسة التغذية االكلينيكية وذلك لحوكمة الخدمة بما يحمى متلقى الخدمة.



وتأتي هذه المبادرة من أ. د محمد فوزي السودة – رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليميه بإصدار هذا القرار تأكيدا على أهمية التغذية الإكلينيكية داخل المستشفيات وأهمية وجود قواعد وقوانين منظمة لها حيث انه بسبب غيابها حدث تداخل فى أدوار أعضاء الفريق الطبي من أطباء وصيادلة واخصائي تغذية وتمريض ما قد يؤثر في جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض.

المصرى.

ولذلك كان لا بد من وضع تصور يحد من وجود الدخلاء من خارج الفريق الطبي المرخص له وتحديد التدريب اللازم على الممارسات الطبية والإكلينيكية من الدراسات المطلوبة (سواء علمية او مهنية) والجهات المانحة لهذه الدراسات.