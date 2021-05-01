عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هنية: أسباب تأجيل الانتخابات الفلسطينية غير مقنعة

هنية: أسباب تأجيل
هنية: أسباب تأجيل الانتخابات الفلسطينية غير مقنعة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، أن أسباب تأجيل الانتخابات الفلسطينية "غير مقنعة على الإطلاق"، مضيفا أنه سيتم إجراء الانتخابات في القدس مهما كانت التحديات والعقبات.

وقال هنية في كلمة بشأن المستجدات على الساحة الفلسطينية "أخبرت أبو مازن - الرئيس الفلسطيني - أنه إذا رفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس، فنحن سنضع صناديق الاقتراع في ساحات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ومؤسساتنا الفلسطينية، وإذا قرر الاحتلال استخدام همجيته فليكن اشتباكًا سياسيًا، ولنري العالم بلطجة الاحتلال السياسية وتعديه على حرية شعبنا".

وأضاف "أخبرت أبو مازن في آخر اتصال جرى بيننا أننا جميعا موحدون في معركة القدس، وجميعنا متمسكون وملتزمون بضرورة إجراء الانتخابات في القدس"، بحسب وكالة "سوا" الفلسطينية.

بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية.. الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة لإسرائيل

حماس ترفض تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية

وأوضح أن "أهل القدس أعادوا القضية الفلسطينية إلى واقعها الحقيقي، وجعلوا شعوب الأمة تتفاعل مجددًا مع قضية فلسطين، ومع القدس، ومع الأقصى."

وتابع هنية "نحن في حماس نؤكد بأنه يجب أن تجرى الانتخابات في القدس، وبالنسبة لنا لا دولة ولا معنى لفلسطين بدون القدس، فهي مرتبطة بأبعاد كثيرة سياسيًا واجتماعيًا ودينيًا وثقافيا".

وأكمل "لا نختلف مع حركة فتح ولا مع أي جهة على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس، ولكن الخلاف مع الأخ أبو مازن هو أن نرهن قرارنا وإرادة شعبنا إلى الاحتلال الاسرائيلي، أو أن نرضخ لإرادة المحتل، أو أن نستجيب لرغبة هذا الطرف أو ذاك".

وشدد على أنهم في "حماس" كانوا يأملون "أن تمضي العملية الانتخابية حتى منتهاها، ولكن للأسف الشديد أنها لم تكتمل لأسباب غير مقنعة إطلاقا".

من جانبه أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسوما أعلن خلاله بشكل رسمي تأجيل إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية التي تمت الدعوة لها في 15 يناير الماضي.

قرار التأجيل

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية جاء بعد منع السلطات الإسرائيلية التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة، وعلى ضوء قرار اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية.

هنية حركة حماس إسماعيل هنية الانتخابات الفلسطينية فلسطين اخبار العالم

موضوعات متعلقة

رسميا.. عباس يصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات الفلسطينية

تركيا تهاجم إسرائيل بسبب الانتخابات الفلسطينية

ترشيحاتنا

التستر على مصابي كورونا| مستشار الرئيس للصحة يوجه تحذيرا لهذه الفئة

الأهلي السعودي يتعادل مع الدحيل القطري ويودعان دوري أبطال آسيا

شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس بـ عيد القيامة

موسيماني: أتحمل أي إخفاق فني.. والجونة عاقبنا على ذلك التصرف

الزملكاوية حبايبي .. رامز جلال يوجه رسالة لجمهور الزمالك بعد حلقة طارق يحيى

مسلسل موسى الحلقة 18 .. محمد رمضان بين الحياة والموت بعد تعرضه لطلق ناري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

حوار ضاحك بين الرئيس السيسي وأحد المواطنين على الطريق الدائري

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

مستشار الرئيس لشئون الصحة يكشف موعد ذروة إصابات كورونا في مصر.. فيديو

السيسي لـ مرتادي سوق السيارات الجديد: ستجدون مكانا لا يوجد إلا في مصر

الرئيس يوجه بوضع عازل بين ترعة المريوطية والطريق.. وزيادة الحارات بمداخل ومخارج كل الطرق

مشاكل لاعبي الزمالك.. خناقة بين إمام عاشور وسيف الجزيري.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة تدهس صاحبها بشكل مأساوي.. فيديو

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: «السيسي» يقود ثورة صناعية بشرية لتعمير القرى والصحراء

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ