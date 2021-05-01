مصطفى بكري:الرئيس السيسي يعطي مثالا لكل مسئول كيف يقف على مشكلات المواطنين

قال الكاتب الصحفي مصطفي بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي مثالا لكل مسئول في مصر كيف ينزل إلي الشارع ويتحدث إلى المواطنين ويقف على مشكلاتهم.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: « شوفوا الرئيس السيسي بينزل إزاي الشارع والله فيه محافظين محدش يعرف شكلهم في الشارع»؛ موضحا ان الرئيس وقف اليوم على مشكلات سوق السيارات الجديد.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة بجولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعي شرقاً، إلى محور الضبعة غرباً بطول ١٥٦ كم وعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه مما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليستوعب عشرات الآلاف من المركبات يومياً، وليخفف من التكدس المروري حول مناطق القاهرة الكبري وليمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محيط القاهرة الكبرى، وقد توقف السيد الرئيس في قطاع منطقة البدرشين بالدائري الاوسطي لمتابعة الخطوات التنفيذية لتبطين الترع في تلك المنطقة في اطار المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف علي مستوي الجمهورية.



كما تفقد السيد الرئيس كذلك المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات علي طريق القاهرة العين السخنة وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات بالحي العاشر الذي لم يكن منظما هندسياً ويفتقد للخدمات الأساسية فضلاً عن الازدحام المروري الشديد الذي كان يسببه بالمنطقة.

تبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد علي طريق العين السخنة حوالى ٥٧ فدانا بسعة ٤٠٠٠ سيارة، ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة، واستراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع، وهو الأمر الذي سيساهم فى رفع الضغط عن شوارع الأحياء السكنية المحيطة بمعارض السيارات فى قلب القاهرة.

كما يضم سوق السيارات الجديد مكتبا للشهر العقاري ووحدات للمرور والشرطة والإطفاء والإسعاف، إضافة إلى عدد من أفرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية علي التجار والمترددين علي المجمع.

والتقي الرئيس السيسي بعدد من المواطنيين المتواجدين بسوق السيارت الجديد حيث هنأهم بشهر رمضان المعظم كما حرص علي الاستماع لآرائهم ومطالبهم.