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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: طارق شوقي يوجه رسالة جديدة لـ طلاب الثانوية العامة.. عميد زراعة عين شمس: آلية شكل امتحانات منتصف الفصل الثاني لم تُحدّد

طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها:

 

وزير التعليم يوجه رسالة جديدة لطلاب الثانوية العامة .. تفاصيل

 

عميد زراعة عين شمس: لم تحدّد آلية شكل امتحانات منتصف الفصل الثاني

 

الجيوشي: فكرة التعليم المزدوج تدرّب الطالب في بيئة العمل.. وهذه مميزاته|فيديو

 

أداب حلوان تنظم ندوة لتعريف الطلاب بمشروع محو الأمية

 

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بـ عيد العمال

 

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ البحيرة يفتتح مدرسة الشهيد محمد أحمد الشاذلي بكوم حمادة

 

مجلس جامعة بني سويف يوافق على مقترح كلية التربية بالمشاركة في مبادرة حياة كريمة

 

بروحانيات رمضانية..جامعة الدلتا التكنولوجية تقيم مسابقة دينية

 

آداب القاهرة توضح نظام حضور طلاب الدراسات العليا في رمضان

 

بأجواء احترازية وتحت شعار عيشها ببساطة.. تجارة حلوان تقيم مهرجان الأسر الطلابية

اخبار التعليم

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