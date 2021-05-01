اللي جاي رعب.. محمد إمام يوجه رساله لجمهوره عن مسلسل النمر

نشر الفنان محمد إمام، صورة جديدة له، من كواليس مسلسل "النمر"، عبر حسابه بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر محمد إمام، في الصورة، من أحداث المسلسل، موجها رسالة لجمهوره، عبر تعليقه عليها: "نمر جاحد غير كل النمور.. جِه وكُلُّه اتدارى في الجحور.. #اللي_جاي_رعب

#النمر #محمد_امام"، ونالت إعجاب متابعيه.



ويشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.



وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قنوات “الحياة، الحياة مسلسلات، أبو ظبي، أبوظبي دراما”، منصت “شاهد” و"Watch iT".