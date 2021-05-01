قادمة من أوروبا.. بيان سعودي عاجل بشأن منتجات غذائية

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بيانا عاجلا، نفت فيه ما يتم تداوله حول قبول المملكة للمنتجات الغذائية التي تُرفض في أوروبا أو غيرها من البلدان؛ بسبب بقايا المبيدات، أو أي أسباب تتعلق بسلامة المنتجات.



وأكدت الوزارة والهيئة، أنهما تُطبقان لائحة الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية، بما يضمن سلامتها ومأمونيتها.



وذكرت الوزارة، في بيانها، أن: هذه اللائحة تتوافق مع التشريعات الصادرة عن هيئة دستور الأغذية (الكودكس)، والتي وضعت حدودا لمتبقيات المبيدات متوافقة مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية المعنية ببقايا المبيدات ( JMPR).

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ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، الجميع، إلى التثبت من الأخبار المتداولة، والتي لا تستند إلى مصدر رسمي، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة، وتؤكدان أن سلامة المنتجات كافة- ومنها المنتجات الزراعية والغذائية- أولوية قصوى لدى الجهات الحكومية كافة.