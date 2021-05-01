برلماني: مجمع البتروكيماويات في العين السخنة يوفر آلاف فرص العمل

أشار النائب أشرف أبو الفضل، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في العين السخنة، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أنه مشروع طموح عملاق، ويعد واحدا من أركان استراتيجية وزارة البترول في تطوير صناعة التكرير والبتروكيماويات في مصر، والأول والأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال أبو الفضل، خلال تصريحات له، إن هذا المشروع الضخم الذي ينفذ بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، سيسهم في أن تتبوأ مصر مكانة مميزة في مجال إنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية، والمنتجات البترولية، مثل منتجات “البولي إيثيلين، والبولي بروبلين، ووقود السفن” وغيرها؛ اعتمادا على الخبرات المصرية، وموقع مصر المميز.

وشدد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، على أن هذا المجمع، سيعمل على تحقيق قيمة مضافة من هذه المنتجات، ويقلل تكاليف استيرادها، ويسمح بتواجد صناعات تكميلية جديدة، وتصدير الفائض للخارج.

وأشار أبو الفضل، إلى أن إنشاء مجمع البتروكيماويات الضخم بالعين السخنة؛ يعتبر كذلك أحد الركائز الأساسية في المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

ونوه نائب الصعيد، بأن التكلفة الضخمة للمجمع- والتي تصل إلى 7.5 مليار دولار، بما يتجاوز الـ 100 مليار جنيه مصري-؛ تؤكد مدى عظمة وضخامة المشروع، والذي سيوفر نحو 15 ألف فرصة عمل للشباب.