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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة ينعى محمد وهبة الله أمين عام اتحاد عمال مصر

صدى البلد

نعى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وجميع العاملين بالوزارة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، ومجلة "العمل"، محمد وهبة الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، الذي وافته المنية مساء الجمعة؛ بعد صراع قصير مع المرض.

كما تقدموا بأحر التعازي إلى أسرته الكريمة، ومحبيه من عمال مصر والعاملين باتحاد العمال، والنقابة العامة، داعين الله أن يتغمده بخالص رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 

وشغل محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، ورئيس اللجنة النقابية المهنية للتجارة بالقاهرة، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام المساعد للاتحادات المهنية بالاتحاد الدولي للعمال العرب، ورئيس اتحاد شباب العمال، ورئيس المؤسسة الثقافية العمالية، ونائب رئيس المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، ووكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب سابقا.
 

وقال وزير القوي العاملة: إن الحركة النقابية المصرية فقدت رجلا وطنيا وفيا، انحاز للعمال طوال فترة حياته العمالية، مدافعا عن حقوقهم، لافتا إلى أن الراحل كان رمزا للأخلاق الحميدة والإخلاص، وكان وسيظل محل فخر لقطاع عمال التجارة ولعائلته.

وأكد “سعفان” أنه ينعى شخصية وطنية نادرا ما تتكرر، وإذ نحتسبه عند الله “مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا”، داعيًا الله- عزل وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل مثواه الجنة، وخالص العزاء لأسرته الكريمة.

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