أكثر شراسة.. مستشار الرئيس: أعداد الإصابات بكورونا في زيادة.. وهناك حالات غير معلنة

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك زيادة تصاعدية في عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر، لافتا إلى أننا وصلنا إلى الموجة الثالثة، بتخطي الإصابات لأكثر من 1000 حالة يوميا.



وأكد تاج الدين، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «مصطفى بكري»، أن فيروس كورونا بدأ في التحور المزدوج في الهند، مشيرا إلى أن الهند تواجه صعوبات لأن الفيروس أكثر شراسة من الموجود لدينا.



وأشار تاج الدين، إلى أنه خلال الفترة الماضية، كانت الدولة المصرية تتعامل بكل الحرفية والرقي مع الموجتين الأولى والثانية من كورونا، بمجهود كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة.



ونوه تاج الدين، بأنه لم يحدث أي نقص في الأدوية أو المعدات التي يتم استخدامها مع فيروس كورونا خلال الفترات الماضية.



ولفت تاج الدين، إلى أن الأعداد التي يتم إعلانها، هي الأعداد التي تصل إلى وزارة الصحة، قائلا: «ليس من الطبيعي أن يكذب أحد في الأعداد المعلنة».



واستطرد تاج الدين: «ولكن الأعداد المعلنة، ليست كل الإصابات؛ لأن هناك إصابات بالفيروس تُعامل في المنازل، ولم تذهب إلى المستشفيات، ولم يتم إخطار الدولة بشأنها».



