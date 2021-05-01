أصيبا بـ كورونا..نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ لـ دلال عبدالعزيز وسمير غانم

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة لكل من النجمين دلال عبد العزيز وسمير غانم بعد إصابتهما بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.



ونشر الحلفاوي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للفنانة دلال عبدالعزيز وسمير غانم وعلق على الصورة قائلا: "‏قلوبنا معاكم ودعواتنا بالشفاء.

يا رب🤲 ".



وأكد مصدر خاص لـ"صدى البلد"، نقل الفنان الكبير سمير غانم إلى أحد مستشفيات العزل؛ لتلقلي البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا المستجد.



وقبل يومين أيضا، دخلت الفنانة إيمي سمير غانم، إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج، وذلك بعد إصابة زوجها الفنان حسن الرداد، قبل أن يلحق بها والداها الفنانان الكبيران سمير غانم ودلال عبد العزيز.



وشعرت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، خلال الساعات الماضية، ببعض المعاناة في التنفس، وتم نقلها إلى مستشفى خاص؛ حيث تبين إيجابية المسحة الثانية لها.



وتشارك دلال عبد العزيز في مسلسل "ملوك الجدعنة"، تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة “مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، يوسف شعبان”.



وأشارت المصادر، إلى تعافي كل من “دنيا سمير غانم، وحسن الرداد”؛ بعد خضوعهما لفترة علاج وعزل بالمنزل.