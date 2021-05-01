الهلال السعودي يخسر من شباب الأهلي الإمارتي 0-2 في دوري أبطال آسيا

خسر الهلال السعودي أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

البرازيلي إيجور دا كروز افتتح التسجيل لـ شباب الأهلي في الدقيقة 54، قبل أن يعود ويؤكد انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد شباب الأهلي لـ 7 نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الهلال عند 10 نقاط في المركز الثاني، في انتظار حسم موقفه من التأهل كواحد من أفضل الفرق المحتلة للمركز الثاني.

وفي نفس المجموعة، تأهل الاستقلال الطاجكي لدور ثمن النهائي رغم خسارته أمام أجمك الأوزبكي بهدفين مقابل هدف.