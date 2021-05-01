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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لراغبي الدراسة في مصر.. اعرف الأوراق المطلوبة للحصول على التأشيرة التعليمية

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلنت ادارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن التأشيرة الدراسية والإجراءات اللازمة للحصول عليها من الجامعات المصرية ، وكذلك متطلبات الحصول على "الفيزا" على  حسب جنسية المتقدم ومدة الدراسة الخاصة به ، ولذلك تكون أفضل خطوة للتعرف على الإجراءات اللازمة هو التواصل مع السفارة المصرية في بلد الطالب.


وأضافت الإدارة عبر صفحتها بموقع فيسبوك : "الطلاب بيقوموا بتعبئة طلب الحصول على تأشيرة الدخول لدى وزارة الشؤون الخارجية، ثم إرساله مرفقًا بالأوراق اللازمة في إحدى سفارات أو قنصليات مصر في بلد إقامتهم. وعليهم الاستفسار عن ضرورة الحصول على هذه التأشيرة قبل دخول مصر أو إمكانية الحصول عليها عند وصولهم المطار".

 

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وأوضحت أن الأوراق اللازمة لكل طالب عشان يحصل على التأشيرة التعليمية هي التالي:

- جواز سفر ساري لمدة 6 شهور على الأقل.
- صورتين شخصيتين خلفية بيضاء.
- طلب الحصول على التأشيرة والرسوم.
- دليل وجود موارد مالية لدعم المتقدم خلال فترة إقامته في مصر.
- دليل وجود تمويل لشراء تذاكر العودة إلى بلد الإقامة، أو وجود تذاكر العودة.
- رسالة القبول الصادرة من المؤسسة التعليمية.
- دليل طبي على خلو المتقدم من مرض الإيدز.
- تقدر تعرفوا أكتر عن التأشيرة الدراسية من خلال موقعنا:

https://study-in-egypt.gov.eg/get-to-know/4/Student%20Visa%20Requirements


وكان قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات اسماء المرشحين لرئاسة 8 جامعات تم فتح باب الترشح لرئاستها وهى: "بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف".

وأكد المجلس صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (293) بتاريخ 27/1/2021 ، والمنشور بالجريدة الرسمية في السبت الموافق 30 يناير 2021 ، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزاري رقم (1065) بتاريخ 22/3/2021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات.

إدارة الوافدين وزارة التعليم العالى البحث العلمي الجامعات المصرية وزارة الشؤون الخارجية

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