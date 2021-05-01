علاء عابد يطالب المسئولين باتخاذ الرئيس السيسى قدوة ومثلا فى العمل والعطاء

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، تحية قلبية الى الرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه المستمر على تفقد المشروعات القومية الكبرى حتى فى أيام الإجازات وخلال أيام الصيام فى شهر رمضان المبارك.

وأكد أن الرئيس السيسى دائما يضرب المثل والقدوة لنا فى العمل والعطاء المستمرين وبلا حدود للنهوض بالدولة المصرية وتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية لمصر وشعبها العظيم.

وقال " عابد " فى بيان له أصدره اليوم إن أكبر دليل قيام الرئيس السيسى بعد ظهر اليوم الجمعة بجولة تفقدية بالطريق الدائري الأوسطي، في قطاع منطقة البدرشين لمتابعة الخطوات التنفيذية لـتبطين الترع في تلك المنطقة في إطار المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف علي مستوى الجمهورية.

وطالب جميع المسئولين بصفة عامة ومن جميع المحافظين بصفة خاصة ضرورة ان يتخذوا من الرئيس السيسى المثل والقدوة فى المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة فى جميع انحاء البلاد.

وقال النائب علاء عابد إن متابعة المحافظين لهذه المشروعات داخل نطاق كل محافظة يكفل إنجاز هذه المشروعات قبل التوقيتات الزمنية المحددة لها متسائلاً: لماذا لا يقوم جميع المحافظين بمثل هذه الجولات فى أيام الإجازات بصفة عامة وأيام الجمع بصفة خاصة؟

وقام الرئيس السيسي ظهر اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعي شرقاً، إلى محور الضبعة غرباً بطول ١٥٦ كم وعرض ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه مما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليستوعب عشرات الآلاف من المركبات يومياً، ليخفف من التكدس المروري حول مناطق القاهرة الكبري وليمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محيط القاهرة الكبرى.

كما تفقد الرئيس السيسي كذلك المجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات على طريق القاهرة العين السخنة وهو البديل لسوق مدينة نصر المركزي للسيارات بالحي العاشر الذي لم يكن منظما هندسياً ويفتقد للخدمات الاساسية فضلاً عن الازدحام المروري الشديد الذي كان يسببه بالمنطقة.

تبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد علي طريق العين السخنة حوالى ٥٧ فدانا بسعة ٤٠٠٠ سيارة، ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة، واستراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع، وهو الأمر الذي سيساهم فى رفع الضغط عن شوارع الأحياء السكنية المحيطة بمعارض السيارات فى قلب القاهرة.

كما يضم سوق السيارات الجديد مكتبا للشهر العقاري ووحدات لمرور والشرطة والإطفاء والإسعاف، إضافة إلى عدد من أفرع البنوك لتسهيل المعاملات المالية علي التجار والمترددين على المجمع.