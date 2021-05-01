الزملكاوية حبايبي .. رامز جلال يوجه رسالة لجمهور الزمالك بعد حلقة طارق يحيى

وجه الفنان رامز جلال رسالة لجمهور النادي الأهلي والزمالك، عقب عرض الحلقة 17 ببرنامج "رامز عقله طار"، والتي حل فيها طارق يحيى ضيفًا على برنامج المقالب.



ونشر رامز جلال صورة له عبر إنستجرام"وكتب "زي ما الأهلاوية في قلبي الزملكاوية حبايبي ❤💪#رامز_عقله_طار #رامز_جلال".



وتقوم فكرة برنامج رامز عقله طار على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.



وظهر خلال البرومو، عدد من المشاهير في المجالات كافة ومنهم اللاعب الدولي رمضان صبحي نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، والفنان محمد هنيدي، ونيللي كريم، والمطرب الشعبي حمو بيكا، واللاعب الدولي مروان محسن نجم منتخب مصر والنادي الأهلي.