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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي الصاوي يتأهل لـ أولمبياد طوكيو في الكاراتيه

صدى البلد

تأهل علي الصاوي، لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه، إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو، خلال شهر يوليو المقبل، وذلك في منافسات وزن -67 كجم؛ بعد ضمانه التأهل من التصنيف الأولمبي.
 

وحجز علي الصاوي، بطاقته الأولمبية؛ بعد وصوله إلى نصف نهائي الدوري العالمي للكاراتيه، والذي تستضيفه مدينة لشبونة البرتغالية، خلال الفترة بين  30 أبريل وحتى 3 مايو، بمشاركة 85 دولة، والتي تعد مع بطولة أوروبا، آخر البطولات الدولية التي تسمح للاعبين بالتأهل للأولمبياد من خلال التصنيف.
 

وحقق علي الصاوي، مشوارا جيدا بالبطولة، حيث افتتح مبارياته بالفوز على لاعب إيران أمير ريزا ميرزاي بنتيجة 4-0، ثم الفوز على لاعب سلوفاكيا ماتيج هومولا بنتيجة 5-1، والفوز على لاعب كازاخستان ديدار أميرالي بنتيجة 4-1، قبل أن يخسر بصعوبة في مباراة نصف النهائي أمام اللاعب الأردني عبد الرحمن المصطفى بنتيجة 4-5.
 

وسينافس علي الصاوي على الميدالية البرونزية؛ حيث سيقابل اللاعب التركي موراتكان دينيز في مباراة الميدالية البرونزية.
 

وكان الصاوي قد توج بالميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي بتركيا، التي أقيمت في مارس الماضي؛ مما ساهم في حجزه للبطاقة الأولمبية، بوجوده ضمن أفضل 4 لاعبين في التصنيف.
 

وتشارك مصر في الدوري العالمي، ببعثة كبيرة، تتكون من 22 لاعبا.
 

ويقود المنتخب فنيًا، هاني قشطة مدرب كوميتيه للآنسات، والدكتور محمد عبد الرحمن محمد علي مدرب كوميتيه الرجال، ومحمد عبد الرجال جودة حسن مدرب كوميتيه، وإبراهيم مجدي موسى مدرب كاتا، والدكتور عماد السرسي حكم دولي، وهيثم فاروق حكم دولي مرافق، والدكتور محمود الرفاعي طبيب المنتخب، والدكتور أحمد الصاوي أخصائي علاج طبيعي، فيما يشرف على النواحي الإدارية للمنتخب أحمد عبد العال كإداري للبعثة.


ويرأس البعثة، النائب سيد نصر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه.

اولمبياد طوكيو على الصاوي المنتخب الوطني الكاراتية دورة الألعاب الأولمبية

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