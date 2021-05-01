جدول ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي والجونة

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره الجونة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما أمس والمؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

الأهلي تقدم أولًا عن طريق طاهر محمد طاهر، لكن محمد نجيب عادل النتيجة للجونة في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، ويفرط المارد الأحمر في فرصة الاقتراب أكثر من صدارة الدوري الممتاز.

يوم الجمعة كان شاهدًا أيضًا على مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، والتي انتهت بنفس النتيجة، التعادل بهدف لمثلهما.

ونستعرض تباعًا جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد تعادل الأهلي أمام الجونة

1- الزمالك، برصيد 40 نقطة.

2- الأهلى، برصيد 37 نقطة.

3- بيراميدز، برصيد 30 نقطة.

4- المصرى، برصيد 29 نقطة.

5- الاتحاد السكندرى، برصيد 28 نقطة.

6- سموحة، برصيد 27 نقطة.

7- سيراميكا كليوباترا، برصيد 26 نقطة.

8- مصر المقاصة، برصيد 26 نقطة.

9- إنبى، برصيد 24 نقطة.

10- الجونة، برصيد 24 نقطة.

11- غزل المحلة، برصيد 24 نقطة.

12- أسوان، برصيد 20 نقطة.

13- المقاولون، برصيد 19 نقطة.

14- طلائع الجيش، برصيد 17 نقطة.

15- وادى دجلة، برصيد 16 نقطة.

16- البنك الأهلي، برصيد 15 نقطة.

17- الإسماعيلي برصيد 14 نقطة.

18- الإنتاج الحربى، برصيد 12 نقطة