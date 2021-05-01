بكري: فوز مؤسسة أبو العينين بجائزة "بصمة خير" الإماراتية تتويج وتكليل لجهودها

كرّم الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، بجائزة «بصمة خير» تقديرا لعطائه الاجتماعي ودوره البارز في خدمة المجتمع المصري.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد إن تكريم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، جاء خلال احتفالية جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني في ختام دورتها الثامنة، والتي أُقيمت في مقر متحف الاتحاد في دبي.

وأعلنت مؤسسة محمد بن راشد أن تكريم أبو العينين يأتي لدوره الرائد في العمل الاجتماعي وتقديرا لجهود مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي التي تهدف إلى تنمية المجتمع من خلال تنفيذ المشاريع الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية في كافة محافظات مصر.

وقال النائب محمد أبو العينين إن فوز مؤسسة أبو العينين بجائزة « بصمة خير» تتويج وتكليل لجهود المؤسسة التي بدأت أعمالها منذ أكثر من 40 عامًا وقدمت نموذجًا وطنيًا خالصًا في العمل المجتمعي وتنمية المجتمع في شتى المجالات الثقافية والمعرفية والخيرية.