موسيماني: أتحمل أي إخفاق فني.. والجونة عاقبنا على ذلك التصرف

عبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، عن حزنه لتعادل فريقه أمام الجونة، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري.

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره الجونة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، ببطولة الدوري العام.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي:" أخفقنا فنيًا في مباراة الجونة، وأنا مسئول عن أي إخفاق فني، وأتحمل المسئولية."

وأضاف:" لا أستطيع التحدث عن الإرهاق، لكنني قمت بـ 4 تغييرات في التشكيل لأريح عددا من اللاعبين لأنهم يحتاجون للراحة."

وتابع:" في مباراة القمة أمام الزمالك، لم نمنحهم الفرصة للعب والهجوم علينا، لكننا فعلنا ذلك أمام الجونة، سمحنا لهم باللعب بحرية، وعاقبونا على ذلك".

واختتم قائلًا:" لم أدافع أمام الجونة بعد الهدف، قمت بتغييرين هجوميين بإشراك أفشة وصلاح محسن.. فقط أشركت محمد هاني دفاعيًا لإكسابه حساسية المباريات."

ورفع النادي الأهلي رصيده من النقاط للنقطة 37 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام.