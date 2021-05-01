العراق.. مقتل 4 من عناصر الأمن في انفجار شمال بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل 4 من عناصر الأمن بتفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أن " القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد على عجلة همر تابعة للفوج 3 اللواء 59 الفرقة السادسة جيش عراقي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف البيان العراقي أن "الانفجار أدى إلى استشهاد 4 مقاتلين ، كمعلومات أولية عن الحادث ".

في سياق آخر، أعلنت شرطة بغداد ، القبض على مسلح يستقل دراجة نارية ويحمل سلاح كلاشنكوف أطلق النار تجاه مواطنين اثنين وأصابهما بجروح مختلفة في العاصمة.

وقالت قيادة شرطة بغداد في بيان إنه "تم القاء القبض على المتهم والذي اعترف صراحة بقيامه بإطلاق النار اتجاه المصابين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".