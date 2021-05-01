أسقف وسط الجيزة: النيران التهمت كل محتويات كنيسة رئيس الملائكة سوريال

قال الأنبا ثيؤدوسيوس، أسقف وسط الجيزة، إن الحريق الذي اندلع مساء الجمعة، نشب في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مار مينا بالعمرانية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة.



وأشار، في بيان، إلى أنه تم إبلاغ الأجهزة المعنية، فأرسلت سيارات الإطفاء، مشيرا إلى أن أهالي المنطقة ساعدوا رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق.



وأوضح أن الحريق أسفر عن بعض حالات الاختناق بين من شاركوا في الإطفاء، وتم نقلهم إلى المستشفى.



ونوه بأن النيران التهمت كل محتويات الكنيسة في الأربعة طوابق، وتقوم الأجهزة المعنية بالفحص؛ للوقوف على أسباب الحريق.