محمد عبد الرحمن: نفسي أجسد شخصية صلاح جاهين في عمل فني

قال الممثل محمد عبد الرحمن، الشهير بـ"توته" إنه يحلم بتجسيد دور الراحل صلاح جاهين، موضحا أنه يحفظ الرباعيات التي كتبها عن ظهر قلب.



وأضاف، خلال برنامج «رمضان أحلى»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «اسما»: «أنا أخاف أمثل أي حاجة خاصة بالتاريخ أبوَّظها.. ولكن شخصية صلاح جاهين.. حلمي منذ زمن بعيد».



وأشار توته، إلى أنه يحلم أيضا بالإنتاج الفني، مثل المطرب الكبير محمد فوزي، الذي خاص كل التجارب الفنية، بنفس النجاح الكبير، من “تمثيل وغناء وإنتاج”.