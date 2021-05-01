الأهلي السعودي يتعادل مع الدحيل القطري ويودعان دوري أبطال آسيا

ودع النادي الأهلي السعودي ونادي الدحيل القطري، بطولة دوري أبطال آسيا من دور المجموعات، بتعادلهما بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة.

افتتح الكيني أولونجا التسجيل للدحيل القطري في الدقيقة 62، لكنه أضاع فرصة مضاعفة النتيجة لفريقه بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 73، سجل هيثم عسيري هدف التعادل للأهلي، لينتهي اللقاء بدون فائز.

تعادل الدحيل والأهلي رفع رصيدهما من النقاط للنقطة التاسعة محتلين المركزين الثاني والثالث على الترتيب، خلف الاستقلال الإيراني صاحب الصدارة.

ومنح تعادل الفريقين، بطاقة التأهل لدور الـ 16، لفريق الهلال السعودي، والذي انضم للوحدة الإماراتي وتراكتور الأوزبكي كأفضل فرق محتلة للمركز الثاني في مجموعاتها.