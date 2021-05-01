مثلي الأعلى فؤاد المهندس .. محمد توتة: بتسحر أنا ومحمد صلاح في رمضان

قال الممثل محمد عبد الرحمن، الشهير بـ توتة، إن لاعب ليفربول المصري محمد صلاح من أصدقائه المقربين، قائلا: « في إجازات محمد صلاح في رمضان بتقابل و نتسحر سوا».

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « رمضان احلى»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «أسما»، أنه من عشاق الكوميديان الكبير نجيب الريحاني، وعلي الكسار وفؤاد المهندس الذي يعتبره من المقربين الي قلبه.



وأعلن توتة، أنه يحلم بتجسيد دور الراحل صلاح جاهين؛ موضحا أنه يحفظ الرباعيات التي كتبها عن ظهر قلب.



وتابع توتة: « أنا أخاف امثل اي حاجة خاصة بالتاريخ ابوظها ... ولكن شخصية صلاح جاهين حلمي من زمن بعيد».

ونوه توتة، أنه يحلم أيضا بالانتاج الفني مثله المطرب الكبير محمد فوزي، الذي خاص كل التجارب الفنية بنفس النجاح الكبير من تمثيل وغناء وانتاج.



وتحدث توتة، عن كواليس فرحة وصعود المطرب الكبير عمرو دياب وصعود عدد كبير من المعجبين خلفه لدرجة أن اصدقائه المقربين لم يصلوا لي وقت الفرح.