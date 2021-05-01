مساعد وزير السياحة والآثار: إغلاق أي منشأة ووقف نشاط في هذه الحالة..فيديو

قال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية إننا بدأنا بوجود لجان والمرور الدوري على المنشأت السياحية والفندقية قبل شهر رمضان ونؤكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية.

وأضاف العاصي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي دورنا المتابعة بصفة مستمرة من خلال لجان سرية وعند اكتشاف المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وتابع مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، اتخذنا قرارات بغلق لبعض الفنادق ومنها 22 وتم تنفيذ العقوبة بعد اكتشاف مخالفات.

وأشار العاصي إلى أن هناك 9 مطاعم موجودة بمصر الجديدة ومنطقة التجمع وتم اتخاذ قرار غلق ضدها لمخالفتها الإجراءات الإحترازية مؤكدا أن اللجان تواصل عملها بناء على تعليمات القيادة السياسية خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات.