خلال العشر الأواخر وفترة العيد.. صحة البرلمان: إجراءات مشددة من الحكومة لمواجهة كورونا

الموجة الثالثة لـ كورونا أشد فتكا..

قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدولة بكافة مؤسساتها، قدمت جهودا مضنية ، منذ بدء جائحة كورونا، بداية من المبالغ الطائلة التى خصصتها القيادة السياسية لمواجهة كورونا، مرورا بحرصها على إنشاء مصنعين لإنتاج لقاح كورونا، وتوفيره بالمجان لكافة المواطنين المصريين ،وصولا إلى توفيرها كافة المستلزمات الطبية، وزيادة عدد مستشفيات العزل لمواجهة أية أخطار محتملة، مؤكدة أن الدولة نجحت في إدارة أزمة كورونا، واستطاعت أن تنقل التكنولوجيا المتطورة من سجلات منظمة الصحة العالمية ، لتستغلها الاستغلال الأمثل في مواجهتها لهذه الأزمة.

وأكدت أن الموجة الثالثة لـ كورونا، أشد فتكا وضراوة عن سابقيها، وذلك بسبب كونها سريعة الإنتشار، وكثيرة الأضرار، مطالبة جميع المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ، والبعد عن التجمعات، وارتداء الماسك الطبي، والانصياع لكافة اشتراطات السلامة التى أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، لضمان تحقيق السلامة لأنفسهم في المقام الأول ، ومن ثم حفاظا على أرواح جموع الشعب المصرى.

وكشفت “ سعيد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومة خلال الفترة القادمة، تحديدا بالعشر الأواخر من شهر رمضان ، وكذا موسم الأعياد، ستشن حملات تفتيشية مفاجئة على كافة المقاهي والكافيهات، وكذا أماكن التجمعات، إلى جانب إعلانها عن إجراءات مشددة، مشيرة إلى أن بعض المحلات ملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية، والبعض الأخر مخالف، وتمثلت هذه المخالفات في وجود الشيشة داخل المقاهي، إلى جانب وجود تجمعات غفيرة من المواطنين، دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة الطبية، معقبة:"أتوقع بنسبة 98 % إجراءات مشددة من الحكومة وحملات تفتيشية على المقاهي والكافيهات وأماكن التجمعات فى موعد ذروة الإصابات في مصر" فترة إجازة العيد على وجه التحديد".

وطالبت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة إطلاق حملات لتوعية المواطنين بخطورة الموقف ، ولفت انظارهم إلى ما يحدث الان في الهند ، لدفعهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن الخطورة تتمثل في غياب وعي المواطنين ، واستهتارهم بالفيروس رغم تزايد أعداد الإصابة، الأمر الذي من شأنه أن يهدر الجهود التى تبذلها الدولة للمحافظة على ارواحنا جميعا ، والتصدى لهذا الفيروس اللعين .

جاء ذلك بعد أن قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة، أن فيروس كورونا تحور في الهند ، وأدى ذلك لظهور سلالة جديدة أكثر انتشارا وخطورة وعدوانية، هذا من حيث الخصائص.

وتابع مستشار الرئيس لشئون الصحة خلال مداخلة، مع برنامج اليوم، المذاع عبر دي ام سي، أنه يجرى الآن أبحاث لكشف ما اذا كانت الأمصال الموجودة لفيروس كورونا تؤثر على التحور الجديد من عدم من حيث الفاعلية.

وأوضح عوض تاج الدين، أن مصر بدأت في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتجنب وصول السلالة الجديدة من فيروس كورونا في الهند إلى الدولة، لافتا إلى أن سلالة الهند المتحورة وصلت لـ 20 دولة عالميا حتى الأن.

وعن تناول الفسيخ والرنجة خلال انتشار فيروس كورونا، أكد على ضرورة أن تكون الأسماك من مصادر معلومة.

وأكد عوض تاج الدين، أن كافة توفير احتياجات الدولة لمواجهة فيروس كورونا مكنتنا من تجاوز الموجة الأولى والثانية، و بالنسبة للموجة الثالثة فالأعداد تزداد يوميا حتى الوصول للذروة وهى فترة الاستقرار في الاعداد، ثم يحدث انخفاض في عدد الحالات مرة أخرى.

وتابع مستشار الرئيس لشئون الصحة: "أتوقع ان تكون فترة إجازة العيد هي فترة الوصول لذروة الإصابات خلال الموجة الثالثة فى مصر.