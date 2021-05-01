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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دا اللي طلبته|ممثل مصري يتعرض لموقف محرج في مطعم بـ لبنان.. فيديو

محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن

كشف الفنان  محمد عبد الرحمن، عن كواليس الأكل في لبنان خلال إحدى زيارته قائلا: «جابولي حلة مكرونة».

وأضافت خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج « رمضان أحلى» المذاع على قناة صدى البلد، أنه طلب أكلة مكرونة خلال تواجده في أحد المطاعم في لبنان وفي البداية احضروا له طبقا صغيرا.

وتابع عبد الرحمن ، أنه طالب بإحضار المزيد من كميات المكرونة حتى يشعر بالشبع ثم قاموا بإحضار «حلة مكرونة».

وقال ، إن لاعب ليفربول المصري محمد صلاح من أصدقائه المقربين، قائلا: « في إجازات محمد صلاح في رمضان بتقابل و نتسحر سوا».

وأضاف، أنه من عشاق الكوميدان الكبير نجيب الريحاني، وعلي الكسار وفؤاد المهندس الذي يعتبره من المقربين إلى قلبه.


أنه يحلم بتجسيد دور الراحل صلاح جاهين؛ موضحا أنه يحفظ الرباعيات التي كتبها عن ظهر قلب.

ونوه ، أنه يحلم أيضا بالانتاج الفني مثل المطرب الكبير محمد فوزي، الذي خاص كل التجارب الفنية بنفس النجاح الكبير من تمثيل وغناء وانتاج.


وتحدث ، عن كواليس حفل زفافه وصعود المطرب الكبير عمرو دياب وعدد كبير من المعجبين خلفه لدرجة أن اصدقاءه المقربين لم يصلوا وقت الفرح.  

عبد الرحمن توتا رمضان احلى نجيب الريحاني علي الكسار

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