إياد نصار: المجتمعات العربية تمتاز بفكرة الخير والتكافل .. فيديو

قال الفنان إياد نصار، إن المجتمعات العربية تمتاز بوجود فكرة الخير والتكافل العربى والتى تبنى بـ الأساس على فكرة الأخلاق والدين إضافة للتكافل.

وأوضح نصار، خلال استضافته فى برنامج “بيت للكل” والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن الفقر كود اجتماعى وأخلاقى ولابد الاعتراف به والجميع قريب إلى الله سواء غنى أو فقير، والدول تقدم ما عليها فى سبيل ذلك ورفعة مستوى المعيشة لأبنائها.



وفى سباق متصل أشار إلى أنه عندما تم اسناد دور الشهيد محمد مبروك فى مسلسل الاختيار 2 تطلب منه التعمق داخل الشخصية، لافتا انه تابع تفاصيل استشهاد الشهيد البطل خاصة فى قضية التخابر الذى كان الشاهد الوحيد فيها .

