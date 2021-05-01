مش عاوز حد يزعل مني.. المهدي سليمان: اعتذرت لإدارة بيراميدز

أعلن المهدي سليمان، حارس مرمى نادي يبراميدز، تقدمه باعتذار رسمي، لإدارة النادي؛ لما بدر منه خلال الفترة الماضية، من تصريحات هجومية.



وقال المهدي سليمان، في تصريحات لبرنامج “الماتش”، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر شاشة “صدى البلد”،: "اعتذرت لإدارة بيراميدز على ما حدث في الفترة الماضية، الكبار هما اللي بيعتذروا، اعتذرت عن اللي حصل، وأنا اللي طلعت أعتذر على الهواء بنفسي، من غير ما حد يطلب مني ده".



وأضاف: "بقالي 3 سنين مع بيراميدز، ومفيش مشكلة واحدة حصلت، بيكون في ضغوط عليك؛ بتخليك بتطلع بره شعورك، وإن شاء الله اللي جاي خير".



وأكمل المهدي سليمان: "عاوز أخلص الموضوع ده، وكان في سوء تفاهم هو السبب، عندنا مباريات مهمة ومشوار طويل، إن شاء الله الدنيا تبقى أحسن".



واختتم حارس بيراميدز: "المهندس ممدوح مفيش حاجة وحشة حصلت بيني وبينه، أنا مش عاوز حد يكون زعلان مني".