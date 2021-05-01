مصرع ربة منزل وإصابة شاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

حادث انقلاب سيارة

لقت ربة منزل مصرعها، وأصيب شاب، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بفروة الرأس، اليوم الجمعة، أثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الرحمانية شبراخيت، تم نقل المصاب إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الرحمانية شبراخيت.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع نجوي ابراهيم عتمان 50سنة، وإصابة عبد السلام محمد عبد السلام 42 سنة، تم نقل المصاب إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

