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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي ٢٠٠٣ يفوز على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٣، على ضيفه المقاولون العرب، بهدفين دون رد، اليوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٣ من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: زياد إيهاب.

الدفاع: أحمد داوود - إبراهيم عبد الحكيم - عبد الجواد عبد الرحمن - إسلام عبد الله.

الوسط: كريم عثمان - مصطفى أبو الخير - رأفت خليل - ميدو نبيل - محمد أسامة «ميدو».

الهجوم: عبد الرحمن شريف.

وفي الشوط الثاني شارك محمود حمدي بدلًا من عبد الرحمن شريف، ومحمد وائل بدلًا من ميدو أسامة، وفارس خالد بدلًا من مصطفى أبو الخير، وزياد أسامة بدلًا من إسلام عبد الله، ويوسف نوفل بدلًا من رأفت خليل.

افتتح رأفت خليل التسجيل للأهلي في الدقيقة ٢٣ بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف ميدو نبيل الهدف الثاني في الدقيقة ٧٢ بتسديدة رائعة بباطن القدم من خارج المنطقة، ليحصد الأهلي ٣ نقاط ثمينة في مشواره نحو اللقب.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٣» رصيده إلى ٢٤ نقطة، جمعها من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في ٣ مباريات والهزيمة مرتين، حيث تعادل مع وادي دجلة ١ - ١، وفاز على سموحة ٢ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيا، وفاز على المقاولون العرب ٢ - ١، وتعادل مع الزمالك ١ - ١، وفاز على سيراميكا كليوباترا ١ - صفر، وخسر من إنبي صفر - ١، وفاز على طلائع الجيش ٥ - ١، وعلى وادي دجلة ٤ - ١، وخسر من سموحة ١ - ٢، وفاز على بيراميدز ٣ - ١، وعلى المقاولون العرب ٢ - صفر، مسجلا ٢٢ هدفًا مقابل ١٠ أهداف في مرماه، ولم تكن له مباراة ضمن الجولة الخامسة.

ويضم الجهاز الفني لفريق «أهلي 2003» شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا عامًّا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وعلاء مأمون طبيبًا، وشريف خليل إداريًّا، وطارق عصمت مدربًا للأحمال، وعبد الحميد حسين مدلكًا.

 

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