محمد هنيدى على طريقة كاظم الساهر بلوك جديد

نشر الفنان محمد هنيدى صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر حيث يظهر فيها بلوك جديد ومختلف.

وعلق هنيدى على الصورة : "قولي أحبك كي تزيد وسامتشي". حيث يشبه نفسه بالمطرب كاظم الساهر.

وكان استعاد الفنان هنيدي ذكريات فيلم يا انا يا خالتي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

محمد هنيدى

ونشر هنيدي مقطع فيديو من الفيلم وعلق قائلا : انا مش عارف ايه هو سر السعادة بس انا سعيد اني عايز ابقى سعيد.

يذكر ان وقع الفنان محمد هنيدي، ضحية مقلب رامز عقله طار، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامجا ترفيهيا، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

ودخل هنيدي، في حالة صراخ قوي وهستيري بعد وقع في المقلب بطريقة مرعبة، قبل أن يسقط من أعلى في حمام السباحة، الأمر الذي سبب حالة رعب شديد للضحية.

قولي أحبك كي تزيد وسامتشي pic.twitter.com/f8YcWxAgXX — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) April 30, 2021

فيلم الانس والنمس

وينتظر محمد هنيدى عرض فيلمه الجديد والذى يحمل اسم "الانس والنمس” والذى يشاركه البطولة فيه الفنانة منة شلبى صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

وكان وشوق هنيدي جمهوره وشارك متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة الأفيش الدعائي للفيلم معلقا :"الإنس والنمس.. قريبا مع منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وعارفه عبد الرسول ومحمود حافظ وشريف الدسوقي، تأليف: كريم حسن بشير، إخراج شريف عرفة".

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البرومو فيلم الأنس والنمس منذ فترة قصيرة، ورصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، في إطار كوميدى تشويقى ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم الذى يجسد فيه دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.