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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيروس كورونا

فايزر تبدأ شحن لقاح كورونا إلى كندا

شركة فايزر الامريكية
شركة فايزر الامريكية

صرح مسؤول كندى أمس الجمعة بأن شركة فايزر ستبدأ الأسبوع القادم فى تزويد كندا بلقاح كوفيد - 19 المصنوع الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون ثانى دولة تتلقى جرعات من منشأة  تصنيع اللقاح  فى مدينة كالامازو بولاية ميتشجان .

 

ووفقًا لوكالة رويترز الاخبارية ،  قالت شركة فايزر إنها بدأت شحن جرعات اللقاح إلى المكسيك، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بتسليمها إلى الخارج من المنشآت الأمريكية بعد انتهاء القيود التي فرضتها في عهد ترامب على صادراتها من اللقاحات في نهاية مارس.


وقالت وزيرة المشتريات الفيدرالية الكندية انيتا اناند " استطيع ان اؤكد انه اعتبارا من 3 مايو ، سيأتى لقاح فايزر بيونتيك من موقع التصنيع الخاص بها فى كالامازو " .


وقالت اناند انه من المتوقع ان يتم تناول مليونى جرعة كل اسبوع فى مايو و2.4 مليون جرعة كل اسبوع فى يونيو .

واشارت إلى ان كندا لديها صفقات مع شركة فايزر  تصل إلى 76 مليون جرعة.

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وقد شحنت شركة فايزر أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح COVID-19 إلى المكسيك، مما يجعلها أكبر مورد للقاحات في البلاد.


كما تقوم شركة فايزر بشحن مليون جرعة الى البرازيل هذا الاسبوع ، وفقا لما ذكره وزير الصحة البرازيلي الأربعاء الماضي .

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