عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تعزي الإمارات.. رسالة من الملك حمد لرئيس الدولة وولي عهد أبوظبي

ملك البحرين
ملك البحرين

أرسل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تعزية ومواساة إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل نهيان، سائلاً المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته وأن يلهم سموه جميل الصبر وحسن العزاء.

وكان  ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد اجري في وقت سابق اتصالا هاتفيا مع الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، حيث قدم أصدق التعازي وخالص المواساة في وفاة والده مالك قولي بردي محمدوف.

اقرا ايضاً| رئيس وزارء البحرين يهنئ ملك هولندا بذكرى اليوم الوطني

البحرين.. بيان عاجل من الداخلية ردًا علي اتهامات برلمانية إسبانية لاوضاع حقوق الانسان

ووفقا لصحيفة أخبار الخليج البحرينية فقد :"تقدم ملك البحرين التعازي راجياً جلالته الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم فخامته جميل الصبر والسلوان".

من جانبه أعرب رئيس جمهورية تركمانستان عن شكره وتقديره لملك البحرين على مشاعره الطيبة النبيلة ، متمنياً لجلالته دوام الصحة وموفور العافية.

وكان قد بعث سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني أمس برقية إلى  الملك ويليم ألكساندر ملك مملكة هولندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب خليفة وفقا لما ذكرته الأيام البحرينية، فى رسالته فيها عن خالص تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

ملك البحرين الامارات رئيس دولة الإمارات ولي عهد أبوظبي وفاة

موضوعات متعلقة

البحرين تدين تفجيرا إرهابيا في العاصمة الصومالية

البحرين.. أمر ملكي عاجل بشأن القضاء داخل المملكة

ترشيحاتنا

وضع سمير غانم على أجهزة التنفس بسبب مضاعفات كورونا

أمي هتموت.. الشرطة الهندية تنزع الأكسجن بالقوة عن سيدة لإنقاذ رجل غني

5ص.. كيف تتعبد المرأة الحائض لربها في شهر رمضان؟ الأزهر يجيب

حمدي الوزير: انضممت للمقاومة الشعبية ونبيلة عبيد ضربتني بالقلم

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب شمال اليابان

ليلة القدر 2021 وعلاماتها .. ابدأ بتحريها من الغد بـ10 أمور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية

يضيعها كثيرون.. تجنب هذا الفعل في رمضان ليغفر الله كل ذنوبك ويمحوها

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

13 دعاء يجلب الرزق سريعا في الصباح بأواخر رمضان.. رددها قبل النوم

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن الرحلات الدولية ورسوم إعادة الحجز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

بفستان الزفاف.. شاهد عروس تقفز في الوحل لتوليد بقرة|صور

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ