البحرين تعزي الإمارات.. رسالة من الملك حمد لرئيس الدولة وولي عهد أبوظبي

أرسل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تعزية ومواساة إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل نهيان، سائلاً المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته وأن يلهم سموه جميل الصبر وحسن العزاء.

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد اجري في وقت سابق اتصالا هاتفيا مع الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، حيث قدم أصدق التعازي وخالص المواساة في وفاة والده مالك قولي بردي محمدوف.

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ووفقا لصحيفة أخبار الخليج البحرينية فقد :"تقدم ملك البحرين التعازي راجياً جلالته الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم فخامته جميل الصبر والسلوان".

من جانبه أعرب رئيس جمهورية تركمانستان عن شكره وتقديره لملك البحرين على مشاعره الطيبة النبيلة ، متمنياً لجلالته دوام الصحة وموفور العافية.

وكان قد بعث سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني أمس برقية إلى الملك ويليم ألكساندر ملك مملكة هولندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب خليفة وفقا لما ذكرته الأيام البحرينية، فى رسالته فيها عن خالص تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.